Der Stoff, der die Menschen in Rage bringt

Polizei-Einsatz im Supermarkt. Grund: Streit um die Maske. Passiert: Freitag in Bad Hofgastein. Eine Frau trug nur die Schutzmaske. Sie wurde von Mitarbeitern gebeten, eine FFP2-Maske aufzusetzen. Die Frau geriet in Rage. Schreiereien, Beleidigungen und letztlich Strafanzeige folgten. Gerade die Menschen im Handel kennen solche Situationen allzu gut – viele haben in Geschäften ähnliche Situationen beobachtet. „Ja, es kommt schon vor, aber selten. Es hat sich aber auch gebessert“, erzählt ein Baumarkt-Verkäufer der „Krone“. Ähnliches bei einem Möbel-Riesen: „Eigentlich kommt es fast nie dazu, sehr selten. Die Leute halten sich schon überwiegend an die Regel.“ Die Polizei selbst muss auch „eher selten“ zu Masken-Streitereien ausrücken: „Meist erledigt sich das schon vor dem Einsatz“, sagt Nina Laubichler. Mit 90 Euro Strafe müssen Masken-Verweigerer rechnen – erst vor wenigen Wochen waren es noch 50 Euro.