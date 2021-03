Speedy Ortega setzt auf Ketchup-Taktik

So hält „Speedy“ nun bei zehn Treffern in 23 Partien. Da gab es ein paar „Durststrecken“, dafür auch zweimal Doppelpacks in Wien und in Szekesfehervar. Ehe in Viertelfinalspiel vier nun extra viel raus flutschte. „Es war ein Auf und Ab, am Ende können wir froh sein, dass wir gewonnen haben.“ Der Flügelflitzer fügt mit einem Lacher an: „Es war ja der Plan, auswärts die Serie auf 2:2 auszugleichen und jetzt wollen wir daheim nachlegen.“