Positive Bilanz in „Sperrzone“

Die Kräfte der Exekutive führen nun seit rund einer Woche aufgrund einer Verordnung des Bürgermeisters in Wiener Neustadt stichprobenartig Ausreisekontrollen durch. Dabei fahnden die Ermittler am Bahnhof und an den Stadtausfahrten nach Testsündern und Maskenverweigerern. Die Bilanz der Einsatzkräfte ist bislang sehr positiv. Stadtpolizeikommandant Manfred Fries ist jedenfalls zufrieden: „Die Vorbereitungen für dieses Megaprojekt waren herausfordernd. Bis auf kleine Scharmützel gab es aber wirklich keine gröberen Zwischenfälle. Ich wurde ja auch selbst des Öfteren kontrolliert und kann meine Kollegen für ihr Fingerspitzengefühl und die Freundlichkeit nur loben“, so Fries im „Krone“-Gespräch.