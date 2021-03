Mutationen dominieren Infektionsgeschehen in NÖ!

Sie gelten als ansteckender, sind wohl auch gefährlicher und ganz gewiss beide in Niederösterreich längst angekommen – die britische und die südafrikanische Mutation des Coronavirus. Den Gemeinsamkeiten zum Trotz weisen beide Varianten des Virus vor allem in puncto Verbreitung einige Unterschiede auf. Während sich etwa die Variante aus Südafrika noch deutlich weniger und vor allem in den Regionen rund um Wien (jeweils 16 Fälle aus den Bezirken Bruck an der Leitha und Mödling) verbreitet hat, ist die britische Mutation viel öfter anzutreffen.