Mit den Worten „Aufrunde, bitte!“ Hilfe schenken

Sagen Sie „Aufrunden, bitte“ - so einfach geht´s

Spenden ist ganz einfach, indem man an der Kassa „Aufrunden, bitte“ sagt oder am besten auf seiner jö Bonus Karte bzw. in der jö Bonus App einen dauerhaften „Aufrunder“ unter www.joe-club.at registrieren lassen. Aufgerundet wird auf den nächsthöheren 10 Cent-Betrag. Bis 18. April 2021 werden gespendete Beträge an die jeweiligen Projekte verteilt. Und nicht nur das: „Jeder Cent, der für den gespendet wird, wird von der REWE Group Österreich verdoppelt“, so Haraszti. "Unsere Bitte an unsere Kundinnen und Kunden: helfen Sie mit!