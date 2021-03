Schwaiger zog in der Windlotterie sechs Nieten

Die Biathlon-Damen hatten beim Weltcupfinale in Östersund schwer zu kämpfen, ihre Verfolgung war von starken Böen am Schießstand beeinträchtigt. Salzburgs Starterin Julia Schwaiger, im Sprint auf Rang 42 gelandet, zog in der Lotterie sechs Nieten und landete damit auf dem 35. Platz.