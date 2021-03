Frau wurde im Lungau von Lawine verschüttet

Eine 43-Jährige ist am Freitagvormittag in Mauterndorf im Lungau von einer Lawine erfasst und bis zum Kopf verschüttet worden. Ihr Ehemann, der mit der Einheimischen unterwegs war, befreite sie aus den Schneemassen. Auslöser dürfte ein vorerst unbekannter Freerider gewesen sein, der auf der Variantenabfahrt Speiereck Osthang „Grünleiten“ unterwegs war. Er fuhr kurz zu dem Ehepaar, machte sich dann aber aus dem Staub, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.