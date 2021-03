Lkw blockierte Geisterfahrer auf Tauernautobahn

Ein Autolenker ist am Freitagabend auf der Tauernautobahn (A10) in einem verkehrs- und witterungsbedingten Stau zum Geisterfahrer geworden. Er fuhr bei der Kontrollstelle Kuchl ab und fuhr auf der Richtungsfahrbahn Villach entgegen der Fahrtrichtung zurück nach Salzburg. Ein LKW-Lenker reagierte geistesgegenwärtig, blockierte mit seinem Schwerfahrzeug die Fahrbahn und hinderte den Geisterfahrer an der Weiterfahrt.