Mit psychischer Erkrankung in der Krise leben

Sanfte Augen, offener, tiefer Blick und ein geheimnisvolles Lächeln. So empfängt uns Lena im Caritas Wohnhaus Zwettl (NÖ) für Menschen mit psychischen Erkrankungen. Besser gesagt in der angeschlossenen Werkstatt der Tagesstätte, in der sie auch arbeitet. Mit ihrer Erkrankung geht sie offen um. Im Herbst 2015, nach der Matura, die sie mit Auszeichnung absolvierte, begann es: Psychose, Zwänge. „Ich musste mich ständig reinwaschen von den negativen Energien und Dämonen, die ich wahrgenommen habe und mich sonst bestraft hätten“, erinnert sich Lena.