Rieger-Chef zu Razzien: „Keine Absprachen bei uns“

„Sie haben meinen Laptop und mein Handy mitgenommen.“ Johann Rieger kann sich die Razzien in seinem Abfallunternehmen in Neumarkt nicht erklären. Wettbewerbsermittler und IT-Spezialisten des Landeskriminalamtes (LKA) durchsuchten am Dienstag das Büro des Rieger-Geschäftsführers. Die Vorwürfe: Absprachen bei Preisen, Ausschreibungen und Märkten. „Ich hoffe, dass sich das bald in Luft auflöst. Bei uns finden keine Absprachen statt“, betont Rieger. Auch bei weiteren Firmen in Salzburg fanden Razzien statt.