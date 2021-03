Annerl: „Auch für mich gibt’s Bierduschen“

Sehr emotional! Ich traue den Burschen auf jeden Fall zu, dass sie am Sonntag gegen St. Pölten siegen. Natürlich brauchen wir dann auch Schützenhilfe, müssen hoffen, das WAC oder Tirol aus den Top-Sechs fliegen. Aber in Hartberg sind in der Vergangenheit schon so viele Fußball-Wunder passiert.