In diesen Fällen sagen wir Danke!

Menschliche Lösung

Einen Handyvertrag mit 2-Jahres-Bindung hatte die Mutter von Silvia O. im September 2019 abgeschlossen und dazu kostenlos ein Seniorenhandy erhalten. „Meine Mama musste letztes Jahr wegen Demenz in ein Pflegeheim und kann das Telefon nicht mehr nutzen, da die Erkrankung schnell voranschreitet“, so die Tochter. Sie wollte den Vertrag vorzeitig kündigen. Weil das vom Anbieter unter Hinweis auf die Bindefrist abgelehnt wurde, schrieb die Leserin der „Krone“. Magenta hat auf die Bitte der Ombudsfrau den Fall nochmals geprüft. Man habe Verständnis für die Situation und deshalb den Anschluss vorzeitig gekündigt, so das Unternehmen. Der offene Saldo wurde ausgebucht.