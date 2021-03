Lkw kippte auf Autobahn um

Nachdem in der Nacht zuvor schon bei einem Unfall mit zwei Lastwagen und zwei Pkw zwischen Amstetten und Oed, wie berichtet, sieben Verletzte zu beklagen waren, mussten die Einsatzkräfte gestern erneut auf diesen Abschnitt der A…1 ausrücken. Ein Sattelschlepper war aus noch ungeklärter Ursache auf die Leitschiene aufgefahren und umgekippt. „Der Lenker blieb wie durch ein Wunder unverletzt“, schildern Einsatzkräfte die Lage am Unfallort. Die Fracht des Lkw - Tonnen von Teigwaren - musste ausgeladen werden, ehe das Wrack per Feuerwehrkran geborgen werden konnte.