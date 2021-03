Friseurin will eigene Testbox, Bezirk lehnt ab

Fehlende Testmöglichkeit lässt Kunden ausbleiben

Die Freude über die Öffnung nach dem Lockdown währte aufgrund der Testpflicht auch nur kurz. „Seitdem habe ich einen Umsatzrückgang von 70 Prozent“, schildert sie. Und zwar weil es in Rodaun nur eine Testmöglichkeit gibt. Diese ist in einer Apotheke, die Termine sind schnell ausgebucht. „Viele meiner Kunden sind aber älter und nicht mobil“, weiß die Friseurin. Also wollte sie einen Testcontainer vor ihrem Salon errichten, sich um diplomiertes Personal und die Abwicklung kümmern. Doch von Bezirksvorsteher Gerald Bischof (SPÖ) kam ein Nein: „Ich denke, dass eine qualitative Abwicklung sehr schwierig wäre.“ Weissenbäck-Grabl hofft also nun auf die baldige Zulassung der Wohnzimmertests für Friseure und Co.