Schlag gegen Drogenkriminalität im Burgenland

Auch für den Verkäufer klickten die Handschellen. Er wurde bei der Übergabe von 530 Gramm Cannabisblüten in Wien festgenommen. Der Libyer, der sich illegal in Österreich aufhält, wurde in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert. Insgesamt hatten die vier Männer rund sieben Kilo Cannabisblüten in Umlauf gebracht.