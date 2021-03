100.000 Steirer sind seit heute erstgeimpft

Der Verantwortliche für die Impfstraßen, Harald Eitner, schloss an die Herausforderung der derzeitigen Impfungen des pädagogischen Personals an. Die in Graz hierfür auf zehn Impfspuren erweiterten Möglichkeiten seien dabei noch nicht das Maximum für die nun 9064 Anmeldungen für zwei Tage. „Wir können in Graz die Kapazität auf bis zu 20 Impfspuren erhöhen“, zeigt sich Eitner zuversichtlich. Die Impfkapazität wurde durch eine parallel erfolgende Aufklärung bzw. Unterstützung beim Ausfüllen der Aufklärungsbögen von 12 Personen pro Stunde nun auf 24 pro Stunde verdoppelt. Vorige Woche haben sich bei der Gruppe enger Kontaktpersonen von Schwangeren 2202 Personen von 6630 Angemeldeten, also noch rund 33 Prozent abgemeldet. Bei den derzeit mit AstraZeneca durchgeführten Lehrerimpfungen erwarte man eine Abmeldequote von zehn Prozent.