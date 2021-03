Land will mit Masterplan zum Klimaziel 2030

Kritik von jungen Klima-Aktivisten

Kritik an dem Masterplan des Landes kommt von der Salzburger Fridays For Future Aktivisten. Mit dem großen Ziel der Klimaneutralität bis 2050 werde das Pariser Klimaabkommen nämlich nicht eingehalten. „Wir stellen uns unter ambitionierter und echter Klimapolitik nicht vor, dass ein relativ kleines und noch dazu waldreiches Bundesland es sich nicht wenigstens zum Ziel setzt, früher klimaneutral zu werden“, so Lena Müller (14). Die für sie größte Absurdität: Österreich will bis 2040 schon klimaneutral sein. „Von ambitionierter Klimapolitik ist der Plan weit entfernt, aber besser als nichts", sagt die Aktivistin Anika Dafert.