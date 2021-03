Keine Post: Zustellung blieb mehrere Tage aus

Wien macht es vor und reagiert in den Schulen und Kindergärten auf die Ausbreitung der britischen Coronavirus-Variante. Nicht nur wird die Quarantäne von zehn auf 14 Tage verlängert, ab zwei positiven Fällen in einer Klasse bzw. Kindergarten- oder Hortgruppe wird die Klasse bzw. Gruppe nun konsequent geschlossen. Auch Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) sieht in den vergangenen Wochen einen „signifikanten Anstieg“ bei Kindern und Jugendlichen, wie er am Donnerstag im Unterrichtsausschuss sagte.