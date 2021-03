Zunge im Zaum | AstraZeneca „schaun“

AstraZeneca „schaun“. Die Wortkombi des derzeit wohl am heißesten diskutierten Impfstoffes aus britisch-schwedischer Hand ist mittlerweile beinahe jedem schon geläufig, so geläufig, dass die Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA am Donnerstag live vielerorts mitverfolgt wurde. Jener Impfstoff, der in größten Mengen in Österreich massentauglich bestellt wurde, kommt nicht von seinem schlechten Image weg, egal wieviel Statistiken und Experten das Gegenteil beteuern. Die EMA hat sich jedenfalls nun sehr klar für die weitere Nutzung von AstraZeneca ausgesprochen. Immerhin - und das ist ja fast schon eine österreichische Lösung - werde aber eine Warnung vor möglichen seltenen Blutgerinnseln in Hirnvenen bei den möglichen Nebenwirkungen aufgenommen und weitere Analysen seien noch notwendig. „Wir sind zu einem klaren und wissenschaftlich fundierten Urteil gekommen: Dieses Vakzin ist sicher und wirksam“, sagte Ema-Chefin Emer Cooke. Sie forderte die EU-Mitgliedstaaten auf, den Impfstopp aufzuheben. „Täglich sterben Hunderte Menschen an der Pandemie, deshalb ist dieser Impfstoff entscheidend, um Menschenleben zu retten.“ Ja, das ist bestimmt zweifelsfrei korrekt, aber wie wäre es mit etwas weniger Hysterie einerseits, dafür aber mit einer präziseren Aufklärung wie transparenteren Risikoabwägung andererseits, die auch jeder nachvollziehen kann?