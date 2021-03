Reichelt beendet Karriere ++ Bayerns neuer Rekord

Das krone.at-Sportstudio am 18. März: Kimberly Budinsky präsentiert das Karriere-Aus von Hannes Reichelt, die letzten beiden Vereine - FC Bayern München und Chelsea - die in das Viertelfinale der UEFA Champions League aufsteigen, den dabei neu aufgestellten Rekord von den Bayern und wieso Adrian Grbic nun auch beim Nationalteam in Schottland fehlen wird (alles im Video oben).