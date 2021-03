Am 28. März werden die Zeiger wieder vorgedreht

Am 28. März ist es wieder so weit: Die Uhrzeiger werden in Europa um 2 auf 3 Uhr und damit auf Sommerzeit vorgedreht. Ansonsten immer für Diskussionen gut, hält sich die Aufregung diesmal in Grenzen (einen heimischen Ortsschef ausgenommen) - die Menschheit beschäftigt sich derzeit mit einem wichtigeren Thema, der Corona-Pandemie. Deshalb ist es auch weiterhin völlig unklar, wie es mit der Zeitumstellung in der EU weitergehen wird.