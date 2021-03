Ab 13 Uhr LIVE: Super-G der Damen in Lenzerheide

Nicht nur den Herren, auch den Damen steht heute noch ein Super-G-Wettbewerb bevor. Auch, wenn hier die Gewinnerin der kleinen Kristallkugel schon feststeht: Sie kommt aus der Schweiz und heißt Lara Gut-Behrami. Wegen Nebels ist eine programmgemäße Abwicklung der beiden Super-G beim alpinen Ski-Weltcupfinale in Lenzerheide nicht möglich. Angepeilt wird ein Start um 13 Uhr auf einer verkürzten Strecke. Aus österreichischer Sicht ist das Rennen nicht unbedeutend: Für Tamara Tippler geht es ums Podium in der Disziplinenwertung. Mit dem krone.at-Liveticker oder via Zattoo verpassen Sie nichts.