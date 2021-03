Das Problem mit der „normalen Sexualität“

Die vermeintlich „nicht normalen“ Sexualitäten führen regelmäßig zu moralischen Panikreaktionen. Das ist überraschend, denn seit den konservativen 1950er Jahren ist bekannt, dass alle möglichen und unmöglichen Sexpraktiken in der Bevölkerung weit verbreitet sind. Das zeigt sich auch anhand der Sexualität in der Pandemie. Nehmen wir das Beispiel Analsex: Innerhalb von zwei Wochen haben elf Prozent von fast 5000 befragten Erwachsenen im Lockdown Analsex praktiziert. Auch (Online-)Sexshops boomen: Sextoys hat jeder Fünfte verwendet. Mit erotischer Fixierung und Schmerz spielen immerhin sechs Prozent der Befragten regelmäßig. Jeder dritte Befragte hat außerdem innerhalb des letzten Jahres zwei, drei oder mehr SexpartnerInnen gehabt - Pandemie hin oder her. Die „bösen“ Praktiken sind also viel üblicher als manche denken.