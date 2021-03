Sexuelle Identität: Sag Nein zu normal

Was normal ist, was die Norm und was die Abweichung, ist offenbar nicht ganz unproblematisch. Und in der Frage tut sich was. Einer der größten Hersteller von Haarshampoo, Hautcreme und anderen Schönheitsprodukten hat letzte Woche verkündet, dass er in Zukunft keine Produkte mehr für „normale“ Menschen mit normalem Haar, normaler Haut und normalem Gewicht verkaufen wird. In einer Umfrage hatte der Konzern nämlich herausgefunden, dass sich Menschen mit Shampoo, Creme & Co nicht nur schöner, sondern auch besser fühlen möchten. Sie wünschen sich ein vielfältiges Bild von Schönheit, in dem sie sich mit ihrem Körper wiederfinden können. In ihrer Vision einer „positiven Schönheit“ möchten Menschen deshalb mehr unterschiedliche Körper sehen: alternde Körper, verschiedene Körpertypen und -formen, verschiedene Hautfarben.