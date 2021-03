Jesse Marsch offenbar Kandidat bei Celtic Glasgow

Laut dem BBC-Bericht absolvierte Marsch dank der Unterstützung von Celtic von 2017 bis 2018 in Schottland die Trainer-Pro-Lizenz, seine Tochter studiert in Glasgow. Marschs Vertrag in der Mozartstadt läuft noch bis 2022. Bei Celtic amtiert nach dem Rücktritt von Neil Lennon dessen vormaliger Assistent John Kennedy interimistisch bis Saisonende.