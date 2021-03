Besiegte Pandemie | Pass als Aprilscherz?

Pass als Aprilscherz? Vom Impfen, vom Impfstoffmangel, vom eventuellen Risiko bei AstraZeneca, vom Grünen Pass für Geimpfte und Getestete - von all dem war in der krone.tv-Diskussion natürlich auch die Rede. Und ist auch in der heutigen Ausgabe der „Kronen Zeitung“ viel die Rede. Auch von den 380.000 zusätzlichen Impfdosen für unser Land, von den Herausforderungen, welche die Pandemie vielen Familien beschert. Und auch, wie die Teststrategie in den Schulen greift. Ein Thema sind ferner mögliche Osterferienverlängerungen in hoch belasteten Regionen. Und dass der Grüne Pass schon ab dem 1. April aktiviert sein soll - das halten viele für einen Aprilscherz. Aber auch dabei - siehe oben - lassen wir uns gerne eines Besseren belehren.