Knittelfeld bekommt eine eigene Teststation

Die Teststation in Knittelfeld verfügt über zwei Testspuren und wird im Kultur- und Kongresshaus (Gaaler Straße 4, 8720 Knittelfeld) eingerichtet. Sie nimmt am kommenden Montag, 22. März, ihren Betrieb auf. Geöffnet ist sie von Montag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr. Die Terminbuchung für die neue Station in Knittelfeld ist ab Donnerstag, 18. März, online unter www.oesterreich-testet.at möglich.