800 Impfordinationen für das Land Steiermark

Gesundheitslandesrätin Juliane Bogner-Strauß: „Die steirische Impfstrategie steht auf zwei zentralen Säulen - das sind zum einen die Impfstraßen und zum anderen rund 800 niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte. Damit haben die Steirerinnen und Steirer ein flächendeckendes, niederschwelliges und vor allem wohnortnahes Impfangebot zur Verfügung. Die Steiermark ist das einzige Bundesland, das so viele niedergelassene Ärztinnen und Ärzte für die Durchführung der Corona-Schutzimpfung gewinnen konnte. Insbesondere für ältere Menschen ist es wichtig, die Impfung bei ihrem Vertrauensarzt durchführen zu können. Es freut mich daher umso mehr, dass wir in enger Abstimmung mit der Ärztekammer eine sehr gute Lösung gefunden haben. Ich bedanke mich bei allen niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten, die in ihren Arztpraxen die Corona-Schutzimpfungen durchführen und damit einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung der Pandemie leisten.“