Hausbesitzer traf auf den Einbrecher

Die beiden Bewohner des Einfamilienhauses (eine 69-jährige Frau und ein 70-jähriger Mann) hielten sich am Nachmittag im Außenbereich des Hauses auf. Der 70-Jährige nahm gegen 15.15 Uhr Geräusche wahr, weshalb er sich in das Haus begab. Im Eingangsbereich traf er auf den unbekannten Einbrecher, der in weiterer Folge das Wohnhaus in unbekannte Richtung verließ.