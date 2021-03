Drei neue Cluster in Salzburg und steigende Zahlen

Im SEAD wurden acht Personen positiv auf Covid-19 getestet und bisher 39 Kontaktpersonen der Kategorie 1 ermittelt. In der Red Bull Akademie wurden bei der U16-Eishockeymannschaft zwei Trainer und zwei Spieler positiv getestet sowie 25 Kontaktpersonen 1 erhoben, bei der U15-Mannschaft gibt es drei positiv getestete Spieler und 26 Kontaktpersonen der Kategorie 1. In Summe verzeichnete die Stadt Salzburg am Mittwoch 99 Neuinfektionen, ein Anstieg auf dreistelliges Niveau in den nächsten Tagen gelte als wahrscheinlich.