Nur wenig Coronafälle in getesteten Ortschaften

Die Auswertung der PCR-Testungen in den beiden oststeirischen Gemeinden Strallegg (Bezirk Weiz) und St. Johann in der Haide (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) liegen vor. In Strallegg wurden bei 897 Testungen elf Personen positiv auf das Coronavirus getestet. In St. Johann waren es bei 606 Testungen vier positive Ergebnisse, wie die Landeskommunikation am Mittwoch mitteilte. Die Tests waren am vergangenen Wochenende vorgenommen worden. Grund dafür waren lokal steigende Fallzahlen.