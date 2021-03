Leiter weggerutscht - 55-Jähriger schwer verletzt

Schwere Rückenverletzungen erlitt am Mittwoch ein 55-Jähriger in Hartl: Er war auf einer Baustelle einer Metallhandelsfirma mit Schleifarbeiten beschäftigt. Dafür stieg er auf eine Leiter, die an einer Betonwand angelehnt hatte. Diese rutschte aber auf dem geschliffenen Boden weg, wodurch der Mann etwa zweieinhalb Meter in die Tiefe stürzte.