Thiem im Tief + Krach bei Bayern + Furys 12 Bier

Das krone.at-Sportstudio am 17. März: Michael Fally präsentiert diesmal den Aufstieg von Real Madrid und Manchester City in der Champions League, den Krach bei Bayern München, Dominic Thiems Unform im bisherigen Jahr 2021, die abgesagten Abfahrten in Lenzerheide und Tyson Furys „zwölf Bier pro Tag“.