Lawinengefahr nimmt wieder zu

Neuschnee und Wind sorgen derzeit für große Lawinengefahr oberhalb der Waldgrenze. Stufe „4“ der fünfteiligen Warnskala ist bereits erreicht. Besonders gefährlich ist es derzeit mit zunehmender Höhenlage vor allem im kammnahen Steilgelände, hinter Geländekanten sowie in frisch eingewehten Rinnen und Mulden. Die Gefahr nimmt nicht nur mit der Seehöhe, sondern auch im Tagesverlauf zu.



Große Vorsicht ist geboten!

Die Belastung durch einzelne Wintersportler kann schon ausreichen, um ein Schneebrett zu lösen. Deshalb empfiehlt es sich, besondere Vorsicht walten zu lassen. Um sich abseits der präparierten Pisten zu bewegen, braucht es große Erfahrung in der Lawinen- und Geländebeurteilung.

Vor allem in den neuschneereichen Gebieten sind zunehmend auch mittlere bis große spontane Lockerschneelawinen und Schneebrettlawinen möglich. Im Laufe des heutigen Tages wird mit weiterem Neuschnee gerechnet.



Leichte Wetterbesserung in Sicht

Von gestern auf heute fielen in Vorarlberg verbreitet zehn bis 15 Zentimeter Neuschnee, in den Staulagen des Kleinwalsertals und des Arlbergs auch bis zu 40 Zentimeter. Damit kamen in den vergangenen Tagen zwischen 75 und 175 Zentimeter zusammen. Mit dem Abklingen der Niederschläge sollte die Lawinengefahr am Donnerstag leicht zurückgehen.