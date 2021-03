Soldat übernimmt das Kommando in Trebesing

Freundlichkeit und Bürgernähe

„Damit habe ich nicht gerechnet.“ 62 Prozent der Wähler gaben dem gelernten Koch ihre Stimme. „Ich höre gerne zu und gehe auf noch so kleine Anliegen meiner Mitmenschen ein. Freundlichkeit und Bürgernähe sind das A und O“, sagt Prax, der mit dieser Einstellung bei den Bürgern punktete. Als Bürgermeister hat der 42-jährige Familienvater und begeisterte Sportler klare Vorstellungen: „Vorhaben - wie Erhalt und Verbesserung der Infrastruktur - müssen umgesetzt werden. Erst dann werden weitere Projekte gestartet. Am wichtigsten ist jetzt aber, dass die Zusammenarbeit in der Gemeindepolitik funktioniert.“