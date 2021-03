Auch nach 20 Jahren ist sie kein bisschen leise

Menschen im Alltag begleiten

Besonders während der Corona-Lockdowns ist es ihr ein Anliegen, jeden zu informieren. „Niemand soll alleine sein. Ich möchte die Menschen in ihrem Alltag begleiten,“ erklärt sie. In 20 Jahren Radio-Laufbahn hat sich natürlich einiges verändert, Dominiques Liebe zum Beruf ist aber dieselbe geblieben. Außerdem hat sie inzwischen auch ihr eigenes Kommunikationsunternehmen gegründet, mit dem sie schon seit zwölf Jahren in der Branche „Audio-PR“ tätig ist.



Mehr Zeit für Auseinandersetzung

„Alles ist so schnell geworden“, blickt Sohm auf digitale Kanäle wie Social Media. Sie bevorzugt Formate, in denen der Auseinandersetzung mit einem bestimmten Thema mehr Zeit gegeben wird. Und da ist sie nicht allein: „Diesen Trend merkt man etwa bei der wachsenden Popularität von Podcasts.“ Wichtig ist ihr auch die Musik - denn damit, meint sie, stehe und falle das Medium Radio.