Neubauer ist auch bei WM-Lauf in Zagreb am Start

Zwischen 22. und 25. April will Neubauer wie schon bei der „Monte“ in der WRC3 starten. Diesmal wird die Zielsetzung aber eine vollkommenen andere sein. Durchkommen alleine ist zu wenig. „Warum sollte nicht auch ein Top-3-Platz möglich sein“, fragt sich Neubauer, der in der Unterwertung schon in Monte Carlo auf Rang vier gefahren ist.