Capitals vor Halbfinal-Einzug ++ Salzburg verkürzt

Die Vienna Capitals stehen vor dem Einzug in das Halbfinale der ICE Hockey League! Die Wiener gewannen am Dienstag auch das 3. Match der 1. Play-off-Runde gegen Fehervar. Nach dem 1:0 benötigen sie nur noch einen Sieg zum Aufstieg, die erste Chance haben sie am Freitag in Ungarn. Salzburg verkürzte indes gegen Dornbirn durch ein 4:1 auf 1:2 in der Serie. Der KAC brachte sich mit einem 3:2 gegen den VSV wieder in Führung.