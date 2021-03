Touristiker bangen nun um den Sommer

„Die Gäste stehen bereits in den Startlöchern“, sagt Petra Nocker-Schwarzenbacher. Die Pongauer Hotelierin und Tourismusexpertin ist dieser Tage vorsichtig optimistisch: Auch in ihrem Brückenwirt in St. Johann gehen nun Buchungen für Juni, Juli und August ein – speziell Deutsche und Engländer buchen.