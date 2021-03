4,5 Millionen Euro: Patientenfonds ist zu„reich“

367 Fälle in drei Jahren

Für Patienten mit negativen Behandlungsfolgen, bei denen das Verschulden nicht geklärt werden kann, ist der Fonds oft die letzte (finanzielle) Rettung. 367 Fälle wurden in den drei Berichtsjahren entschieden, mehr als drei Viertel davon positiv. Der Höchstbetrag an Entschädigung ist 100.000 €.