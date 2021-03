OGH bestätigte Schuldspruch zu Ennser Vatermord

Die Geschworenen in Steyr gingen davon aus, dass Christian P. seinen Vater am Faschingsdienstag des Vorjahres in Enns mit bloßen Händen erwürgt hat. Der Sohn hatte zunächst gestanden, im Prozess aber verteidigte er sich mit Totschlag, will sich nur gegen den tyrannischen Vater zur Wehr gesetzt haben. „Ich wollte den Vater nicht töten.“