„Räumung ist gut gelungen“

Drei Tage lang – von 14. bis 16. Jänner 2021 – gab Frau Holle alles, was sie hatte und das waren bis zu bis zu 184 Zentimeter Schnee. Auch 2018/2019 gab es viel Schnee, wie Peter Hölzl, Amtsvorstand für Straßenbetrieb, erklärte, allerdings nicht so extrem viel in so kurzer Zeit. Es war eine große Herausforderung, die aber - so das Resümee der Stadt - gut gemeistert wurde. „Man kann den Schnee ja nicht einfach liegen lassen - die Menschen müssen ihre Fahrzeuge in Betrieb nehmen können! 93.000 Kubikmeter Schnee haben wir verführt, das geht natürlich nicht von heute auf morgen, da braucht man den Einsatz von vielen maschinellen Geräten und Personen“, betont Hölzl. Binnen 14 Tagen habe man es geschafft, den Schneemassen zu räumen - ein gelungenes Projekt.