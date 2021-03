Zwei Freerider in der Schlick verunglückt

Die 27-jährige Variantenfahrerin aus Innsbruck war gegen 10 Uhr auf der Südseite im steilen Gelände unterwegs und geriet plötzlich in eine Nebelbank. „Dann stürzte sie rund zehn Meter über Felsengelände ab“, informiert Florian Schöpf, Einsatzleiter der Bergrettung Vorderes Stubai. Weil der Notarzthubschrauber nicht durch den Nebel kam, mussten die Bergretter mühsam mit der Bahn und dann mit den Skiern zur Unglücksstelle fahren. „Wir haben die an den Beinen schwer verletzte Frau so weit ins Tal gebracht, dass sie der Polizeihubschrauber Libelle nach Fulpmes fliegen konnte“, sagt Schöpf. Die Rettung brachte die Einheimische daraufhin in die Klinik.