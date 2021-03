Tiroler Autohändler brillieren in Online-Ranking

Kunde am wichtigsten

Auf die Nachbetreuung legt auch Christian Köhle, „Der Autoexperte“ in Rum, großen Wert. Seit mehr als 20 Jahren handelt er mit Fahrzeugen, alle Schritte der Abwicklung übernimmt er persönlich. „Es ist einfach meine Leidenschaft. Ich kenne mich aus und verspreche nichts, was ich nicht halten kann“, schildert Köhle sein Erfolgsrezept.