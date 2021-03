Brandstiftung an Hühnerstall und Hütte in Asten

Eine verfallene Hütte neben dem Ipfbach im Bezirk Linz-Land wurde am 15. März 2021 gegen 21 Uhr durch einen unbekannten Täter angezündet. Aufgrund der Feuchte entstand jedoch nur ein kleiner Brand. Am Brandort wurde eine leere Dose Bremsenreiniger gefunden. Gegen 23:35 Uhr meldete die Feuerwehr einen weiteren Brand bei einem Bauernhof in unmittelbarer Nähe der verfallenen Hütte. Dabei brannte ein Strohballen in einem leerstehenden hölzernen Hühnerstall und Strohreste in einer Legebox. Die Feuerwehr konnte die beiden Brände rasch löschen.