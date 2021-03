Heftige Crashs in Thalgau und Taxenbach

Fahrzeug kollidierte mit Gegenverkehr und Leitplanke

Am Vormittag ereignete sich in Taxenbach auf der Pinzgauer Straße (B 311) ein Verkehrsunfall, bei welchem ein 36-jähriger Pinzgauer Verletzungen unbestimmten Grades erlitt. Ein 20-jähriger Pkw-Lenker aus dem Pinzgau kollidierte zunächst mit dem Pkw des 36-Jährigen und in weiterer Folge mit der Leitplanke der Gegenfahrbahn.