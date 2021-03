Baubranche verknüpft Talente und Unternehmen

Gute Fachkräfte sind in der Bauwirtschaft immer gefragt. Die Branche punktet dank der positiven Auftragslage auch in unsicheren Zeiten mit Stabilität, vielseitigen Aufgabengebieten und aussichtsreichen Karrierechancen. Von Lehrlingen über Fachkräfte bis hin zu Führungsrollen suchen die Bauunternehmen händeringend nach motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Diese Suche wird ab sofort um ein Vielfaches erleichtert. Mit dem neuen Jobportal www.jobsambau.at schafft die Bundesinnung Bau einen digitalen Talente-Marktplatz.Das neue Portal steht den insgesamt 14.000 Mitgliedsbetrieben österreichweit zur Verfügung. Sie haben damit die Möglichkeit, gezielt nach Mitarbeitern - egal ob Lehrlinge, Fach- oder Führungskräfte - zu suchen. Das Inserieren von Stellenanzeigen ist kostenlos und einfach umzusetzen. Auch für potentielle Arbeitnehmer gestaltet sich die Suche auf der Plattform unkompliziert: Interessenten finden rasch, mit nur wenigen Suchkriterien, passende Jobs und gelangen dank der Kartensuche zu Ergebnissen in ihrer Nähe. Zudem gibt es auch die Möglichkeit, ausschließlich nach Lehrstellen in Ausbildungsbetrieben zu suchen.