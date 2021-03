Liverpool-Sieg + Megaduell der Schwergewicht-Stars

Die Top-Stories des Sport-Tages direkt aus dem krone.at-Sportstudio: Heute präsentiert Kimberly Budinsky den Sieg von Liverpool gegen die Wolverhampton Wanderers in der Premier League, die Vorschau auf die Achtelfinal-Spiele heute Abend in der Champions-League, die rote Karte für Austria-Profi Pichler, der neuen Co-Trainer bei Ried, das anstehende Mega-Duell zwischen Joshua und Fury und das Auftaktspiel von Dominic Thiem in Dubai (alles im Video oben).