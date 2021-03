Rundum Impfstopp | Anschobers Hut

Rundum Impfstopp: Rundum wird das Impfen mit AstraZeneca ausgesetzt - in Österreich vorerst aber noch nicht, das gab das nationale Impfgremium gestern am späten Abend bekannt. Vorausgegangen war dieser Entscheidung - oder besser: Nicht-Entscheidung - eine ganze Kette von Impfstopps. Alle großen EU-Länder rangen sich gestern dazu durch: Deutschland, Italien, Spanien, Frankreich. So wurde damit gerechnet, dass sich auch Österreich anschließen würde. Letztlich meldete man, dass man zu keiner endgültigen Bewertung gefunden habe. Der Ball liege bei der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA, die weitere Daten und Auswertungen vorgelegt bekommt. Das heimische Impfgremium wird heute weiter debattieren. So viel ist jedenfalls klar: Der längst ramponierte Ruf von AstraZeneca hat weiteren massiven Schaden erlitten.