Salzburg hält am Impfplan fest

400 Unkener werden in drei Tagen geimpft

In Bad Hofgastein und Radstadt fand die Impf-Aktion, wie berichtet, bereits in den vergangenen Tage statt. In Unken wurde gestern aufgrund der hohen Infektionszahlen mit der Sonder-Impfaktion für alle über 65 Jahre begonnen. Das bedeutet für den einzigen Hausarzt, Manuel Hackl, viel Arbeit – 400 Patienten wollen in drei Tagen von ihm geimpft werden.